«Несчастный случай»: В ГБР назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ

«По версии следствия, произошёл несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», — цитирует её издание.

Она добавила, что также рассматриваются и другие версии, в том числе убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ, заказ иностранных спецслужб.

Ранее спикер МВД Украины Марьяна Рева заявила, что Частяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

