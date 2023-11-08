«Несчастный случай»: В ГБР назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ
Спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что основной версией гибели помощника главкома украинских Вооруженных сил (ВСУ) Геннадия Частякова является несчастный случай, сообщает «Страна.ua».
«По версии следствия, произошёл несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», — цитирует её издание.
Она добавила, что также рассматриваются и другие версии, в том числе убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ, заказ иностранных спецслужб.
Ранее спикер МВД Украины Марьяна Рева заявила, что Частяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай и США завершили переговоры по ядерному оружию
- «Радиоточка НСН» разыграет книгу Андрея Князева «Сказочный мир шута»
- Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
- «Несчастный случай»: В ГБР назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ
- У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов
- Кадыров пригрозил увольнением чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка
- Посол Белоруссии: Товарооборот с Россией по итогам года составит $50 млрд
- Доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90 процентов
- Суд отправил под арест замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru