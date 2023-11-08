«Несчастный случай»: В ГБР назвали основную версию гибели помощника главкома ВСУ

Спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что основной версией гибели помощника главкома украинских Вооруженных сил (ВСУ) Геннадия Частякова является несчастный случай, сообщает «Страна.ua».

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«По версии следствия, произошёл несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», — цитирует её издание.

Она добавила, что также рассматриваются и другие версии, в том числе убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ, заказ иностранных спецслужб.

Ранее спикер МВД Украины Марьяна Рева заявила, что Частяков погиб при взрыве в своем доме под Киевом в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ВСУВзрывСледствиеУкраина

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