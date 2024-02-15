WP: украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали частичный отход с позиций в районе Авдеевки (ДНР). Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

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По информации издания, командование ВСУ не считает возможным продолжать удерживать позиции и считают сдачу города российским силам вопросом времени.

Ранее украинское командование перебросило в Авдеевку третью отдельную штурмовую бригаду. Пресс-служба подразделения назвала происходящее в городе «Авдеевским адом».

Немецкий журналист Юлиан Репке сравнил ситуацию в Авдеевке для ВСУ с боями в Артемовске (Бахмут). По его словам, положение украинских сил в городе ухудшается с каждым днем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ДонбассВСУУкраина

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