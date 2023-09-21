WP: Пентагон запретил ВСУ использовать американское оружие для атак по России
Пентагон предостерег Киев от использования американского оружия на территории России, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
По его словам, глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли сделал соответствующее заявление главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному после атаки беспилотников на Кремль.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Макгрегор: Байден лишь выполняет чужие приказы
- WP: Пентагон запретил ВСУ использовать американское оружие для атак по России
- СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
- Хирург Умнов назвал опасной идею выдавать водительские права сразу на 20 лет
- Эстония потребовала за полгода перерегистрировать российские авто
- Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку
- МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома
- Малышева опровергла популярные мифы об алкоголе
- СМИ: Мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде в Каменске-Уральском
- ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru