WP: Пентагон запретил ВСУ использовать американское оружие для атак по России

Пентагон предостерег Киев от использования американского оружия на территории России, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли сделал соответствующее заявление главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному после атаки беспилотников на Кремль.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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