Трамп посчитал предложение Ирана об урегулировании конфликта неприемлемым
11 мая 202605:31
Денис Постольский
Предложение Тегерана об урегулировании конфликта является абсолютно неприемлемым, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Он указал, что ознакомился с предложением иранской стороны. «Мне это не нравится – это абсолютно неприемлемо», – отметил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
