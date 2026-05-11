Трамп посчитал предложение Ирана об урегулировании конфликта неприемлемым

Предложение Тегерана об урегулировании конфликта является абсолютно неприемлемым, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

СМИ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент

Он указал, что ознакомился с предложением иранской стороны. «Мне это не нравится – это абсолютно неприемлемо», – отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
