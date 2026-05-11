В Кремле заявили, что хотели бы получить разъяснения Армении по визиту Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что считает ненормальным участие лидера Украины Владимира Зеленского в саммите в союзной Армении.
По его словам, «в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний», что «не вяжется с духом отношений наших с Ереваном». «Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», - указал Песков. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва приветствует развитие отношений с Ереваном по всем направлениям.
4-5 мая в Ереване прошел саммит ЕС - Армения, на который были приглашены представители 50 стран, в том числе Зеленский.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Армении Никола Пашиняна «русофобами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
