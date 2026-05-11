СМИ: США начали подготовку к нападению на Кубу

По данным телеканала, это может свидетельствовать о подготовке США к возможной военной операции против острова. Большинство полетов проходило вблизи крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба.

Задействованы патрульные самолеты P-8A Poseidon, самолеты радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint и высотные беспилотники MQ-4C Triton.

Резкое увеличение полетов вызывает вопросы не только из-за близости к береговой линии, но и из-за их внезапности – до февраля публично фиксируемые вылеты в этом районе были очень редки.

Ранее стало известно, что США не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

