По его словам, по репатриации в 2025 году въехало в четыре раза больше, чем годом ранее. Кроме того, наблюдается тенденция - рост количества переселенцев из недружественных стран. Как правило, это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США. Дипломат указал, что люди прибегают к переезду из-за «душной и агрессивной русофобии в публичном пространстве, дискриминации русскоязычного населения на бытовом уровне, неприятие навязываемых людям противоестественных западных «ценностей» и поведенческих клише».

Дипломат напомнил, что государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников 19 лет является ключевым механизмом стимулирования переезда в Россию. Овечко считает, что соотечественники возвращаются в РФ как в главную твердыню духовных, моральных ценностей, традиционной семьи, особого отношения к детям.

Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отворачиваться от людей, которые покинули страну, однако осознали свою ошибку, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

