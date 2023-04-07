Взятые ФСБ на Херсонщине шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма
Агент специальных служб Украины и его подельник, задержанные за шпионскую деятельность в Херсонской области, переправлены на территорию Крыма. Такую информацию РИА Новости предоставили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности России.
Там уточнили, что подозреваемые помещены в следственный изолятор. Оба имеют гражданство Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста, отмечает RT.
Задержанный агент признался на допросе, что передавал сведения о технике, дислокации, перемещениях подразделений российских сил. По оперативным данным, он работал по заданию Службы безопасности Украины.
Между тем, Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на занятный факт в Великобритании – там поменялись критерии отбора шпионов. Отныне потенциальному секретному агенту не обязательно иметь британское происхождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru