Взятые ФСБ на Херсонщине шпионы СБУ помещены в СИЗО Крыма

Агент специальных служб Украины и его подельник, задержанные за шпионскую деятельность в Херсонской области, переправлены на территорию Крыма. Такую информацию РИА Новости предоставили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности России.

Там уточнили, что подозреваемые помещены в следственный изолятор. Оба имеют гражданство Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста, отмечает RT.