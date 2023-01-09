«Чего вы ждете?» Зюганов поддержал воссоздание «Смерша» в России

Ранее актер Артур Смольянинов заявил, что занял бы сторону Киева в военном конфликте с Москвой, признавшись, что ему «наплевать» на то, что часть России может прекратиться в «радиоактивный пепел». Эти слова возмутили российских политиков, начавших заочную дискуссию о возможном наказании для таких людей.

Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил 8 января, что политики, призывающие не обращать внимание на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти.

