«Чего вы ждете?» Зюганов поддержал воссоздание «Смерша» в России
Для победы в военном конфликте нужно сплотить общество, однако этому мешают «свирепства» пятой колонны, сказал в эфире НСН Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН высказался за воссоздание в России «Смерша» и наказание изменников Родины по «законам войны».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предложил наказывать «переметнувшихся предателей» по правилам военного времени, а в ДНР напомнили о действовавшей в сталинские времена организации «Смерш» (сокращение от «смерть шпионам»).
«Если против нас ведут войну, надо определиться, что делать. Если вы собираетесь выжить и победить, война имеет три главных условия: вы обязаны отмобилизовать ресурсы, сплотить общество и освоить все новейшие технологии, производить необходимое оружие. Но как вы можете мобилизовать и сплотить общество, если у вас вокруг свирепствует пятая колонна? Надо принимать соответствующие законы. Если человек изменяет Родине и призывает к предательству, наказывайте его соответствующим образом. На войне законы пишутся кровью, - в этом трагедия, но в этом и справедливость», - сказал Зюганов.
Он напомнил, что в свое время в стране была ликвидирована «пятая колонна».
«Вопрос не в Медведеве и его предложении, а в том, что, если вы видите, что вас начинает душить эта жуткая машина, тут все связано: и информационная политика, и воспитательная работа в школах и вузах, и "Смерш" давно абсолютно необходим. Против вас войну ведут, уже обстреливают стратегические аэродромы, чего вы ждете? У нас огромный опыт в этом отношении. Когда началась война, американцы спросили посла США, поднимется ли у нас пятая колонна, и он сказал: "Ее нет, они ее ликвидировали"», - заключил собеседник НСН.
Ранее актер Артур Смольянинов заявил, что занял бы сторону Киева в военном конфликте с Москвой, признавшись, что ему «наплевать» на то, что часть России может прекратиться в «радиоактивный пепел». Эти слова возмутили российских политиков, начавших заочную дискуссию о возможном наказании для таких людей.
Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил 8 января, что политики, призывающие не обращать внимание на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти.
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