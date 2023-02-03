Взводный опорный пункт ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении

По его словам, опорный пункт ВСУ был зафиксирован и уничтожен в ночь на 3 февраля.

Ранее, 3 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции Луганской народной республики удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, отмечает НСН.

