Взводный опорный пункт ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении

Взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой силами расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» 56-го отдельного батальона специального назначения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российского военного.

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По его словам, опорный пункт ВСУ был зафиксирован и уничтожен в ночь на 3 февраля.

Ранее, 3 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции Луганской народной республики удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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