Взводный опорный пункт ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении
Взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой силами расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» 56-го отдельного батальона специального назначения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российского военного.
По его словам, опорный пункт ВСУ был зафиксирован и уничтожен в ночь на 3 февраля.
Ранее, 3 февраля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что спецназу «Ахмат» вместе со второй бригадой Народной милиции Луганской народной республики удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- Милонов позвал футболиста Кокорина в зону СВО
- Премьер Польши призвал конфисковать российские активы
- Зеленский заявил об отказе Киева сдавать «крепость» Бахмут
- Глава Евросовета: ЕС платит большую цену за помощь Украине, чем США
- Украина обратится в МОК с просьбой не допускать россиян к международным соревнованиям
- Имущество украинских олигархов в Крыму продадут, а деньги направят на СВО
- Еврокомиссия оценила десятый пакет санкций против РФ в €10 млрд
- ABC News: визит Блинкена в Китай перенесли из-за истории с аэростатом
- СМИ: в Петербурге умер рэпер Yung Trappa
- В МИД Китая объяснили появление аэростата над США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru