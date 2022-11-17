Взрывы произошли в Киеве
В Киеве в четверг утром слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.
Ранее сегодня также поступали сообщения о взрывах в Одессе и Днепре. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Днепре были обстреляны два инфраструктурных объекта, пострадал один человек. Город частично обесточен.
Власти Одесской области заявили о взрыве на одном из объектов инфраструктуры в регионе.
Воздушная тревога сегодня была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных украинской армии частях Запорожской и Херсонской области.
Российская армия ведет массированные обстрелы Украины с 10 октября, после взрыва грузовика на Крымском мосту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru