Взрывы произошли в Киеве

В Киеве в четверг утром слышны взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее сегодня также поступали сообщения о взрывах в Одессе и Днепре. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Днепре были обстреляны два инфраструктурных объекта, пострадал один человек. Город частично обесточен.