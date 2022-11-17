«Отвлечение от Польши»: ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы под Харьковом
ВСУ приступили к активному наступлению по линии от Попасной до Харьковской области, однако Россия успешно отбивает атаки и намеревается взять под контроль всю Харьковщину.
Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщили в ЛНР. Еще в сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров обещал вернуть Харьковскую область целиком под контроль России.
Сегодня, 17 ноября, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уточнил детали готовящейся провокации ВСУ в Харьковской области.
«По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы», - приводит РИА Новости его слова.
По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, украинское командование планирует обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное. К освещению провокации Киев, по словам Филипоненко, планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных.
Между тем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 16 ноября заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.
«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
Тем временем российские войска активно отражают атаки украинских войск. Как сообщил 14 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли более 120 человек при неудачной атаке на купянском направлении. По его словам, украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено шесть танков и пять боевых машин пехоты.
При этом, как сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, вооруженные силы России могут в скором времени начать наступать в районе Гуляйполя под Запорожьем. Он указал, что якобы по замыслу российского командования, наступление на Васильково и Павлоград Днепропетровской области поможет «зять в клещи» Донецкую область.
«Не исключена новая попытка наступать на Павлоград со стороны Харьковской области. Но даже если наступление будет только с юга, это может быть неприятно», - приводит «МК» слова Арестовича.
Так, российские войска взяли под контроль часть Харьковской области после начала спецоперации на Украине. Глава ВГА подконтрольной российским войскам части региона Виталий Ганчев 9 сентября объявил об эвакуации мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука, а также сообщил о переходе «нескольких населенных пунктов» под контроль украинских сил. После этого Минобороны РФ заявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении.
Позднее, 20 сентября, харьковская ВГА сообщила, что российские войска контролируют восточную часть Купянска. А в середине октября Минобороны доложило о взятии под контроль села Горобьевка на купянском направлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над всеми утраченными позициями. По его словам, оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит».
«Официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — говорил Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что ситуация на границе ДНР с Харьковской областью остается тяжелой, однако союзные силы контролируют ее и по многим направлениям продвигаются вперед.
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