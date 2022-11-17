«Отвлечение от Польши»: ВСУ готовят провокацию с обстрелом больницы под Харьковом

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Тем временем российские войска активно отражают атаки украинских войск. Как сообщил 14 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли более 120 человек при неудачной атаке на купянском направлении. По его словам, украинские военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено шесть танков и пять боевых машин пехоты.

При этом, как сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, вооруженные силы России могут в скором времени начать наступать в районе Гуляйполя под Запорожьем. Он указал, что якобы по замыслу российского командования, наступление на Васильково и Павлоград Днепропетровской области поможет «зять в клещи» Донецкую область.