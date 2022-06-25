Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода «Азот»

Аэропорт Северодонецка и промзоны города, где находится завод «Азот», взяты под контроль ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он также рассказал, что с территории предприятия вывели 800 мирных жителей. При этом, по его словам, в аэропорту еще продолжаются локальные бои с оставшимися украинскими военными.