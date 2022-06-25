Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода «Азот»
Аэропорт Северодонецка и промзоны города, где находится завод «Азот», взяты под контроль ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Он также рассказал, что с территории предприятия вывели 800 мирных жителей. При этом, по его словам, в аэропорту еще продолжаются локальные бои с оставшимися украинскими военными.
Отмечается, что сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. По данным информационного агентства «РИА Новости», там уже заняты три точки, в том числе недалеко от завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили около 80 польских наемников на цинковом заводе «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР.
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