Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода «Азот»

Аэропорт Северодонецка и промзоны города, где находится завод «Азот», взяты под контроль ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он также рассказал, что с территории предприятия вывели 800 мирных жителей. При этом, по его словам, в аэропорту еще продолжаются локальные бои с оставшимися украинскими военными.

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Отмечается, что сейчас силы ЛНР контролируют всю территорию Луганской области за исключением Лисичанска. По данным информационного агентства «РИА Новости», там уже заняты три точки, в том числе недалеко от завода резинотехнических изделий и стекольного предприятия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили около 80 польских наемников на цинковом заводе «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка в ДНР.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЧечняЗаводЛНРКадыров
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