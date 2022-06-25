НМ ЛНР: Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и России

В Северодонецке промышленная зона предприятия «Азот» перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России. Об этом рассказал подполковник ведомства Андрей Марочко.

Также, по его словам, союзным силам удалось взять под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Сейчас, добавил он, в этом городе идут бои в жилой застройке.