НМ ЛНР: Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и России
В Северодонецке промышленная зона предприятия «Азот» перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России. Об этом рассказал подполковник ведомства Андрей Марочко.
Также, по его словам, союзным силам удалось взять под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Сейчас, добавил он, в этом городе идут бои в жилой застройке.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Лисичанск был заблокирован от ВСУ, окруженный отряд которых был разгромлен в горском котле.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении 800 мирных жителей с завода «Азот».
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