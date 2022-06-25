НМ ЛНР: Промзона «Азота» в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и России

В Северодонецке промышленная зона предприятия «Азот» перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России. Об этом рассказал подполковник ведомства Андрей Марочко.

Также, по его словам, союзным силам удалось взять под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Сейчас, добавил он, в этом городе идут бои в жилой застройке.

«Выжженная земля»: Стрелков объяснил, зачем ВСУ цепляются за Северодонецк и Лисичанск

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Лисичанск был заблокирован от ВСУ, окруженный отряд которых был разгромлен в горском котле.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении 800 мирных жителей с завода «Азот».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры