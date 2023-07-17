«Десант под Киев»: ЧВК «Вагнер» может усилить российское наступление из Белоруссии
Александр Алесин заявил в эфире НСН, что «вагнеровцы» могут стать частью российского контрнаступления, резервы для которого уже готовятся.
Бойцы ЧВК «Вагнер» могут присоединиться к контрнаступлению российской армии в рамках СВО с территории Белоруссии, заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. Он считает, что в таком случае главной целью станет Киев.
Накануне стало известно, что бойцы «Вагнера» выступили инструкторами для бойцов белорусской теробороны близ города Осиповичи под Могилевом. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. При этом в telegram-каналах обсуждают истинные цели присутствия «вагнеровцев» в Белоруссии. Отмечается, что оттуда открывается возможность атаковать Украину с севера – Сумы, Чернигов, Киев, например. Алесин объяснил, в каком случае это возможно.
«Отдельно «вагнеровцы» вне контекста общего российского наступления не пойдут с территории Белоруссии на Киев, на Сумы и так далее. Несмотря на все их боевые качества, даже если их перешло на территорию Белоруссии порядка пяти-восьми тысяч, придется противодействовать ВСУ в полном составе. Известно, что Украина на границе с Белоруссией сгруппировала 26 тысяч регулярных войск и территориальной обороны. Конечно, противостоять этой силе группа «Вагнер» одна не может», - отметил он.
По его словам, «вагнеровцы» могут стать лишь частью общего российского контрнаступления с территории Белоруссии, если такое решение будет принято.
«Там еще очень сложные природные условия – леса и болота, поймы рек. Движение возможно только по ряду дорог, которые украинская сторона заминировала или перекрыла, а некоторые мосты подорваны. Поэтому действовать будет чрезвычайно сложно. Но если будет общее наступление российской армии, для которого уже собираются резервы, не исключено, что в этом случае с территории Белоруссии на вертолетах может быть выброшен десант. В этом случае такая операция возможна», - объяснил собеседник НСН.
Алесин считает, что первоочередной целью российских военных в таком случае может стать Киев.
«В таком случае направлениями могут стать Чернобыльская станция, потому что там находятся запасы отработанного топлива, чтобы исключить использование этих элементов для провокаций. Второе – это расстояние до Киева, речь идет о мизерном расстоянии. Думаю, что это будет высадка под Киев, чтобы парализовать политическое и военное управление», - добавил он.
Ранее Алесин в интервью «Радиоточке НСН» говорил, что основатель ЧВК «Вагнер» не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранности всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, считает он.
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