«Десант под Киев»: ЧВК «Вагнер» может усилить российское наступление из Белоруссии

«Отдельно «вагнеровцы» вне контекста общего российского наступления не пойдут с территории Белоруссии на Киев, на Сумы и так далее. Несмотря на все их боевые качества, даже если их перешло на территорию Белоруссии порядка пяти-восьми тысяч, придется противодействовать ВСУ в полном составе. Известно, что Украина на границе с Белоруссией сгруппировала 26 тысяч регулярных войск и территориальной обороны. Конечно, противостоять этой силе группа «Вагнер» одна не может», - отметил он.

По его словам, «вагнеровцы» могут стать лишь частью общего российского контрнаступления с территории Белоруссии, если такое решение будет принято.

«Там еще очень сложные природные условия – леса и болота, поймы рек. Движение возможно только по ряду дорог, которые украинская сторона заминировала или перекрыла, а некоторые мосты подорваны. Поэтому действовать будет чрезвычайно сложно. Но если будет общее наступление российской армии, для которого уже собираются резервы, не исключено, что в этом случае с территории Белоруссии на вертолетах может быть выброшен десант. В этом случае такая операция возможна», - объяснил собеседник НСН.

Алесин считает, что первоочередной целью российских военных в таком случае может стать Киев.

«В таком случае направлениями могут стать Чернобыльская станция, потому что там находятся запасы отработанного топлива, чтобы исключить использование этих элементов для провокаций. Второе – это расстояние до Киева, речь идет о мизерном расстоянии. Думаю, что это будет высадка под Киев, чтобы парализовать политическое и военное управление», - добавил он.

Ранее Алесин в интервью «Радиоточке НСН» говорил, что основатель ЧВК «Вагнер» не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранности всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, считает он.

