Депутат Затулин усомнился в победе России в СВО без мобилизации

По его словам, в зоне специальной военной операции (СВО) наблюдается «достаточно непростая ситуация», поэтому он не исключает, что потребуются «ещё какие-то мобилизации».

«Я, например, совершенно не убеждён в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть, и больше с нашей стороны никаких жертв не нужно будет приносить», - указал Затулин.

Депутат добавил, что гражданам РФ следует воспринимать события на Украине как Отечественную войну, так как это именно то, чего не желают противники России, ибо «Отечественные войны русский народ не проигрывает».

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня нет необходимости проведения мобилизации в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

