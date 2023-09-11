Активы дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины

Правительство Украины передало активы российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве в управление государства. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества страны.

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Среди активов - две квартиры в столице Украины площадью 138,5 и 193,2 квадратных метра.

Недвижимость дизайнера перерегистрируют и выставят в аренду. Деньги пойдут в «Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии».

В октябре 2022 года Киев включил Лебедева в список «российских пропагандистов». В марте 2023-го Служба безопасности Украины предъявила дизайнеру обвинения из-за его репортажа о Запорожской атомной электростанции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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