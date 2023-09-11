Активы дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины
Правительство Украины передало активы российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве в управление государства. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества страны.
Среди активов - две квартиры в столице Украины площадью 138,5 и 193,2 квадратных метра.
Недвижимость дизайнера перерегистрируют и выставят в аренду. Деньги пойдут в «Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии».
В октябре 2022 года Киев включил Лебедева в список «российских пропагандистов». В марте 2023-го Служба безопасности Украины предъявила дизайнеру обвинения из-за его репортажа о Запорожской атомной электростанции, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп понадеялся на встречу Байдена и Си Цзиньпина осенью
- Госдеп назвал «рутинными» военные учения Армении и США
- Пашинян: ратификация Римского статута не направлена против России
- Белоруссия закроет посольство в Словакии
- Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта
- Активы дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины
- «Что? Где? Когда?» покажут на Первом канале 24 сентября
- ФСБ выявила нелегальную продажу 8 тонн краба в ресторанах Москвы
- Песков заявил о попытках Запада раскачать обстановку внутри России
- В Донецке автомобиль насмерть сбил военкора Дубового
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru