Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор

Балкер Primus, который стоял в порту Одессы с начала спецоперации на Украине, вышел в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

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Также ТАСС сообщил о выходе корабля из порта Одессы. Уточняется, что судно стало вторым после остановки зерновой сделки.

Официального выход корабля из Одессы не подтвердили и не опровергли.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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