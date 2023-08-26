Второе судно из Одессы прошло через открытый Киевом зерновой коридор
26 августа 202318:16
Балкер Primus, который стоял в порту Одессы с начала спецоперации на Украине, вышел в открытое море, сообщило украинское профильное издание «Агропортал».
Также ТАСС сообщил о выходе корабля из порта Одессы. Уточняется, что судно стало вторым после остановки зерновой сделки.
Официального выход корабля из Одессы не подтвердили и не опровергли.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru