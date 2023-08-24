Milliyet: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле. Об этом пишет газета Milliyet, ссылаясь на источники.

РИА Новости: Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке

Встреча сторон в Турции может стать одним из вариантов активизации зерновой инициативы, пишет RT. Действие сделки прекратилось в июле.

«Обсуждалось ... что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены ... с участием Украины», — отмечается в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия соглашения, касающиеся вывода из-под санкций экспорта зерна и удобрений из страны, не были соблюдены. Россия будет готова вернуться к сделке в случае реального выполнения обязательств перед Москвой, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ЗерноООНРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры