Голубев: В Ростове-на-Дону сработали установки ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Ростове-на-Дону утром 24 октября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ПВО успешно отработали по воздушным целям в Ростовской области

Установки ПВО работали в городе в 08:08.

«Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО (специальной военной операции. - НСН), за пределами Ростовской области», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, пишет RT.

Ранее Голубев сообщил, что дальнобойная система ПВО на Дону выполняет задачи по уничтожению воздушных целей в зоне спецоперации, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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