Голубев: В Ростове-на-Дону сработали установки ПВО
Система противовоздушной обороны сработала в Ростове-на-Дону утром 24 октября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Установки ПВО работали в городе в 08:08.
«Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО (специальной военной операции. - НСН), за пределами Ростовской области», — написал Голубев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, пишет RT.
Ранее Голубев сообщил, что дальнобойная система ПВО на Дону выполняет задачи по уничтожению воздушных целей в зоне спецоперации, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru