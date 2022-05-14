Жители Белгорода и области сообщили о звуках взрывов
Громкие хлопки слышны над Белгородом и областью, сообщает РИА Новости.
Многие жители региона пишут в соцсетях о звуках, похожих на разрывы, в разных районах города. При этом в ночном небе заметили оранжевые огни, потухшие спустя некоторое время. Предположительно, в Белгороде сработала система ПВО.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти региона пока не предоставили комментариев.
В среду село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, в результате один человек погиб, семеро пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту произошедшего.
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