Жители Белгорода и области сообщили о звуках взрывов

Громкие хлопки слышны над Белгородом и областью, сообщает РИА Новости.

В Белгородской области 280 домовладений получили повреждения

Многие жители региона пишут в соцсетях о звуках, похожих на разрывы, в разных районах города. При этом в ночном небе заметили оранжевые огни, потухшие спустя некоторое время. Предположительно, в Белгороде сработала система ПВО.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти региона пока не предоставили комментариев.

В среду село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, в результате один человек погиб, семеро пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту произошедшего.

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Фото: НСН
ТЕГИ:ВзрывыБелгород
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