ВСУ ударили по рынку и жилым домам в Новой Каховке
Рынок и жилые дома в Новой Каховке в Херсонской области подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, сообщают «Известия».
По предварительным данным, обстрел велся из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.
По его словам, повреждены жилые дома, больница и рынок.
Напомним, российская армия уничтожила хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.
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