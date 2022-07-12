ВСУ ударили по рынку и жилым домам в Новой Каховке

По предварительным данным, обстрел велся из американских систем залпового огня HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

По его словам, повреждены жилые дома, больница и рынок.

Напомним, российская армия уничтожила хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.

