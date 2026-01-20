Два человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Брянской области
Двое мирных жителей погибли в результате удара по гражданскому автомобилю в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, атака была совершена с использованием дронов-камикадзе по движущемуся легковому автомобилю в селе Чаусы. В результате удара находившиеся в машине люди погибли. Глава региона уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
