Два человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Брянской области

Двое мирных жителей погибли в результате удара по гражданскому автомобилю в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака была совершена с использованием дронов-камикадзе по движущемуся легковому автомобилю в селе Чаусы. В результате удара находившиеся в машине люди погибли. Глава региона уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

