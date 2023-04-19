ВСУ разрушили с помощью С-300 школу под Снигиревкой

Украинская система противовоздушной обороны попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, сообщает РИА Новости.

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Это произошло при попытке отразить удары России по военным объектам. В результате оказалась разрушена школа в селе Васильевка. При этом украинские власти пытаются переложить вину за это на российских военных.

Как сообщалось ранее, российские силы контролируют около 90% Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаС-300

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