ВСУ пытаются наступать у Кременной в ЛНР группами до 150 человек
Боевые группы Вооруженных сил Украины численностью до 150 человек предпринимают попытки прорыва оборону российских подразделений в районе города Кременная в ЛНР. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он охарактеризовал как очень серьёзную складывающуюся ситуацию в данном районе. По словам Марочко, периодически ВСУ также пытаются перейти к массовому штурму российских позиций, для чего прощупывает линию обороны.
Ранее Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал провал контрнаступления ВСУ и большие потери украинской армии.
По данным Минобороны РФ, южнее Кременной, а также в районах ещё трёх населенных пунктов ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В свою очередь военный эксперт немецкого издания Bild утверждает, что российские войска перешли в неожиданное наступление на Луганском направлении - из-под Кременной и из-под Сватово.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах РФ
- АТОР: В июле бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии
- Минсельхоз РФ хочет продлить запрет на вывоз риса до конца 2023 года
- Изменены даты проведения форума «Россия — Африка»
- Французская журналистка заявила о лжи западных СМИ об Артемовске
- СМИ: Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о вымогательстве у Чемезова
- Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане
- ВСУ пытаются наступать у Кременной в ЛНР группами до 150 человек
- Глава разведки Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
- Число погибших от отравления сидром в Самарской области возросло до 12
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru