ВСУ пытаются наступать у Кременной в ЛНР группами до 150 человек

Боевые группы Вооруженных сил Украины численностью до 150 человек предпринимают попытки прорыва оборону российских подразделений в районе города Кременная в ЛНР. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он охарактеризовал как очень серьёзную складывающуюся ситуацию в данном районе. По словам Марочко, периодически ВСУ также пытаются перейти к массовому штурму российских позиций, для чего прощупывает линию обороны.

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Ранее Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал провал контрнаступления ВСУ и большие потери украинской армии.

По данным Минобороны РФ, южнее Кременной, а также в районах ещё трёх населенных пунктов ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В свою очередь военный эксперт немецкого издания Bild утверждает, что российские войска перешли в неожиданное наступление на Луганском направлении - из-под Кременной и из-под Сватово.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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