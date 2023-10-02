ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
2 октября 202311:29
Украинская сторона пыталась атаковать позиции ВС РФ в районе села Торское в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ увеличили число штурмовых групп возле села Работино в Запорожской области.
Ранее военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен две группы украинских бойцов под Артемовском, передают «Известия». В плен попали солдаты 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Все они являются мобилизованными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru