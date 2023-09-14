ВСУ пытались атаковать безэкипажным катером корабль Черноморского флота «Самум»
14 сентября 202318:19
ВСУ попытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря около 16.30, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что российская сторона уничтожила безэкипажный катер ВСУ огнем из штатного вооружения корабля.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru