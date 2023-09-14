ВСУ пытались атаковать безэкипажным катером корабль Черноморского флота «Самум»

ВСУ попытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря около 16.30, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

В оборонном ведомстве уточнили, что российская сторона уничтожила безэкипажный катер ВСУ огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черноморский Флот РФУкраинаМинобороны РФВСУ

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