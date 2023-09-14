Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
14 сентября 202307:35
Российские военные отразили атаку пяти украинских безэкипажных катеров в Черном море, сообщили в Минобороны.
«Около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов"», — заявили в военном ведомстве.
Все пять катеров уничтожили огнем из штатного вооружения судна, пишет Ura.ru.
Накануне морская авиация Черноморского флота РФ обнаружила и уничтожила в акватории три безэкипажных катера ВСУ, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru