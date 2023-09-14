Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Российские военные отразили атаку пяти украинских безэкипажных катеров в Черном море, сообщили в Минобороны.

Авиация Черноморского флота уничтожила 3 катера ВСУ в Черном море

«Около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов"», — заявили в военном ведомстве.

Все пять катеров уничтожили огнем из штатного вооружения судна, пишет Ura.ru.

Накануне морская авиация Черноморского флота РФ обнаружила и уничтожила в акватории три безэкипажных катера ВСУ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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