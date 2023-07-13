ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

6 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что через месяц после ЧП на Каховской ГЭС одноименное водохранилище перестало существовать. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Накануне число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.

