ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

Украинские силы прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховкой ГЭС, рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Серый», передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ ведет разведку с воздуха, обстреливает территорию разрушенной станции из минометов, запускает дроны. Военный отметил, что российские силы не пускают противника на территорию.

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6 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что через месяц после ЧП на Каховской ГЭС одноименное водохранилище перестало существовать. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Накануне число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской ГЭС нет ничего удивительного.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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