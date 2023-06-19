ВСУ потеряли 340 человек за сутки на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении потеряли свыше 340 военнослужащих, 10 единиц техники, в том числе одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что в районе Ивановского в Донецкой народной республике был уничтожен склад боеприпасов пятой штурмовой бригады армии Украины.
Ранее, 19 июня, в Минобороны России сообщили, что российские силы нанесли удар по местам хранения военной техники иностранного производства на Украине. Уточняется, что цель удара была достигнута, все объекты поражены, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru