Минобороны: ПВО уничтожила украинский Ми-8 в Запорожской области
За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также уточняется, что были перехвачены пять снарядов HIMARS и 14 беспилотников.
До этого Минобороны отчиталось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил американскую установку HIMARS.
Накануне ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся военной разведкой Украины в отношении руководителей Запорожской области. Член Главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что необходимо усилить меры безопасности для руководителей и заметных деятелей Запорожской области, а также вернуть смертную казнь за терроризм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru