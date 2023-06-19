Минобороны: ПВО уничтожила украинский Ми-8 в Запорожской области

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Также уточняется, что были перехвачены пять снарядов HIMARS и 14 беспилотников.

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До этого Минобороны отчиталось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожил американскую установку HIMARS.

Накануне ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся военной разведкой Украины в отношении руководителей Запорожской области. Член Главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что необходимо усилить меры безопасности для руководителей и заметных деятелей Запорожской области, а также вернуть смертную казнь за терроризм.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

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