ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
Украинские военные получили 10 шведских танков Stridsvagn 122, они укомплектованы украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции. Об этом сообщается в заявлении ВС королевства.
Отмечается, что Киеву была предоставлена качественная техника. Указывается, что поставленные танки являются шведско-немецкой доработкой танка Leopard 2.
Ранее, 17 сентября, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel заявил, что российская армия в боях в районе села Работино в Запорожской области уничтожает последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru