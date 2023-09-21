Картаполов: Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что украинская армия не добилась никаких результатов, теперь же Киев должен делать что-то дальше, но вариантов не так много – поэтому Украина будет продолжать запускать беспилотники.

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Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после этого ожидается обострение ситуации на этом участке. Он отметил, что рассчитывать на какой-либо успех ВСУ не приходится. По словам Балицкого, моральный дух украинских военных крайне низкий, однако у Киева подходит время «квартального отчета», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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