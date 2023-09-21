Картаполов: Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что украинская армия не добилась никаких результатов, теперь же Киев должен делать что-то дальше, но вариантов не так много – поэтому Украина будет продолжать запускать беспилотники.