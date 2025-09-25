Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака произошла 25 сентября в период с 15:00 до 20:00 мск. Пять аппаратов были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — над Брянской, отмечает RT.

Минобороны сообщило о перехвате 25 украинских дронов за день

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьБелгородская областьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры