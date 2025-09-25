Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями
Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атака произошла 25 сентября в период с 15:00 до 20:00 мск. Пять аппаратов были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — над Брянской, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом
- Саркози назвали «токсичным» для французской политики
- Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями
- СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов
- Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
- Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»
- В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
- Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
- СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
- Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru