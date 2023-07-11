Салливан: Без кассетных боеприпасов Украине не хватит артиллерии для наступления
Без поставок кассетных боеприпасов у Киева не хватит артиллерии для наступления и обороны. Такое заявление сделал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит РИА Новости.
Так, на брифинге в Вильнюсе он отметил, что запасы артиллерии, которые Запад предоставил Вооруженным силам Украины (ВСУ), на исходе.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличат возможности ВСУ. По его словам, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru