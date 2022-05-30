ВСУ не смогли прорвать оборону в Херсонской области

Армия Украины предприняла две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области, потерпев при этом поражение, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Последствия обстрела Херсонской области показали СМИ

По его словам, около 70 украинских военных убиты на поле боя после попыток прорыва региона.

«Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — отметил Стремоусов.

Граница контролируемой российскими силами Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами закрыта в целях безопасности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры