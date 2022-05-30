ВСУ не смогли прорвать оборону в Херсонской области
Армия Украины предприняла две попытки прорыва линии обороны в Херсонской области, потерпев при этом поражение, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, около 70 украинских военных убиты на поле боя после попыток прорыва региона.
«Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — отметил Стремоусов.
Граница контролируемой российскими силами Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами закрыта в целях безопасности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России
- Экономист прокомментировал необычный вираж курса рубля
- ВСУ не смогли прорвать оборону в Херсонской области
- Росстат: в России появились четыре новых города-миллионника
- Стрельба в США: один погибший
- Лавров не подтвердил слухи о болезни Путина
- Посол Италии: НАТО изменит статус РФ в новой стратегии и добавит Китай
- Лавров назвал приоритет спецоперации
- СМИ: страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго
- Лавров: Путь к возобновлению диалога с Западом не отрезан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru