ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в городе Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате удара был поврежден провод, что привело к перебоям в электроснабжении Рыльского, Глушковского и Кореневского районов.

В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек

По словам главы региона, атака произошла на объект «Рыльск 110 кВ». Энергоснабжение в пострадавших районах было нарушено из-за обесточивания линии, запитанной от этой подстанции.

Хинштейн отметил, что аварийные бригады оперативно ликвидировали последствия инцидента, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

