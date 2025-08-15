ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в городе Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате удара был поврежден провод, что привело к перебоям в электроснабжении Рыльского, Глушковского и Кореневского районов.
По словам главы региона, атака произошла на объект «Рыльск 110 кВ». Энергоснабжение в пострадавших районах было нарушено из-за обесточивания линии, запитанной от этой подстанции.
Хинштейн отметил, что аварийные бригады оперативно ликвидировали последствия инцидента, передает «Радиоточка НСН».
