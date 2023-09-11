ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажки в Энергодаре
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки жилых многоэтажных домов в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Атака с применением четырех беспилотников произошла в 17:30 в районе улицы Строителей.
Один из беспилотников уничтожили на подлете. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия с течением времени полностью ликвидирует угрозу атак украинскими беспилотниками по своей территории, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru