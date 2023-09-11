ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажки в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки жилых многоэтажных домов в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

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Атака с применением четырех беспилотников произошла в 17:30 в районе улицы Строителей.

Один из беспилотников уничтожили на подлете. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия с течением времени полностью ликвидирует угрозу атак украинскими беспилотниками по своей территории, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиЗапорожьеУкраина

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