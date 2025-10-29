Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обсудил с полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым ход восстановления дамбы Белгородского водохранилища и меры по ее защите.
По словам главы региона, во время встречи он также представил информацию о текущей оперативной ситуации в области и реализации федеральных национальных проектов.
25 октября Гладков сообщил о повреждении дамбы в результате удара украинских войск, после чего предупредил о риске подтопления поймы реки и близлежащих улиц, где проживают около тысячи человек.
Позднее губернатор уточнил, что ВСУ повторно обстреляли водохранилище ракетами и атаковали дронами во время ремонтных работ. В результате уровень воды в водоеме снизился примерно на метр, и его продолжают поэтапно уменьшать для снижения возможных последствий, передает «Радиоточка НСН».
