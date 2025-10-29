Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обсудил с полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым ход восстановления дамбы Белгородского водохранилища и меры по ее защите.

По словам главы региона, во время встречи он также представил информацию о текущей оперативной ситуации в области и реализации федеральных национальных проектов.

СМИ: ВСУ нанесли повторный удар по дамбе Белгородского водохранилища

25 октября Гладков сообщил о повреждении дамбы в результате удара украинских войск, после чего предупредил о риске подтопления поймы реки и близлежащих улиц, где проживают около тысячи человек.

Позднее губернатор уточнил, что ВСУ повторно обстреляли водохранилище ракетами и атаковали дронами во время ремонтных работ. В результате уровень воды в водоеме снизился примерно на метр, и его продолжают поэтапно уменьшать для снижения возможных последствий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры