Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обсудил с полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым ход восстановления дамбы Белгородского водохранилища и меры по ее защите.

По словам главы региона, во время встречи он также представил информацию о текущей оперативной ситуации в области и реализации федеральных национальных проектов.