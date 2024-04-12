Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил ранение в голову
Украинский комик, участник юмористического шоу «Лига смеха» Виктор Розовый в ходе боевых действий был тяжело ранен в голову. Об этом сообщила в соцсетях его жена.
По словам супруги Розового, 35-летний комик получил осколочное ранение 21 марта. Мужчина находится в сознании, он пытается общаться с родственниками.
В 2022 году Розовый вступил в украинский полк «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и участвовал в боевых действиях.
Ранее стало известно, что записавшийся в территориальную оборону украинский актер Александр Печерица покинул ряды ВСУ, напоминает RT. Артист сослался на семейные обстоятельства, при этом Печерица признался, что боялся попасть в окружение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru