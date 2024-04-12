Вступивший в ВСУ украинский комик Розовый получил ранение в голову

По словам супруги Розового, 35-летний комик получил осколочное ранение 21 марта. Мужчина находится в сознании, он пытается общаться с родственниками.

В 2022 году Розовый вступил в украинский полк «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и участвовал в боевых действиях.

Ранее стало известно, что записавшийся в территориальную оборону украинский актер Александр Печерица покинул ряды ВСУ, напоминает RT. Артист сослался на семейные обстоятельства, при этом Печерица признался, что боялся попасть в окружение.

