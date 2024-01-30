В зоне СВО ликвидировали украинского актера Владимира Фединчука

Отмечается, что 32-летний артист был убит в ходе боев в районе Михайловки (Донецкая Народная Республика). Другие подробности не приводятся.

По данным СМИ, Фединчук вступил в ряды Вооруженных сил Украины в декабре.

Актер служил в Ровенском областном музыкально-драматическом театре. Фединчук играл в том числе в спектаклях «Энеида», «Зернохранилище», «Скрудж. Рождественская история».

Ранее стало известно о гибели воевавшего в украинской армии актера Богдана Колесника. Артист снимался в российском сериале «Черные кошки», пишет Ura.ru.

Между тем украинский актер Александр Печерица рассказал, что уволился из ВСУ, так как боялся попасть в окружение на фронте, отмечает телеканал «360».

