В зоне СВО ликвидировали украинского актера Владимира Фединчука
Украинский актер Владимир Фединчук был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Ровно Александр Третьяк в соцсетях.
Отмечается, что 32-летний артист был убит в ходе боев в районе Михайловки (Донецкая Народная Республика). Другие подробности не приводятся.
По данным СМИ, Фединчук вступил в ряды Вооруженных сил Украины в декабре.
Актер служил в Ровенском областном музыкально-драматическом театре. Фединчук играл в том числе в спектаклях «Энеида», «Зернохранилище», «Скрудж. Рождественская история».
Ранее стало известно о гибели воевавшего в украинской армии актера Богдана Колесника. Артист снимался в российском сериале «Черные кошки», пишет Ura.ru.
Между тем украинский актер Александр Печерица рассказал, что уволился из ВСУ, так как боялся попасть в окружение на фронте, отмечает телеканал «360».
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