Всемирный банк выделит Киеву $200 млн на восстановление инфраструктуры
Всемирный банк (ВБ) выделит Украине грант в размере $200 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
В организации заявили, что Киев может получить дополнительно еще $100 миллионов.
Средства направят на закупку оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Речь идет о распределительных устройствах, мобильных отопительных котельных и автотрансформаторах.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала западные страны списать все внешние долги Киева. Политик предложила помогать стране на безвозмездной основе, передает «Радиоточка НСН».
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