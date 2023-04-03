Украина получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов в рамках нового кредита

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,7 миллиарда долларов в рамках новой программы финансирования, сообщил глава нацбанка страны Андрей Пышный. Его слова приводит РИА Новости.

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«Это два миллиарда специальных прав заимствования, что равняется примерно 2,7 миллиарда долларов», - цитирует экономиста агентство.

МВФ 31 марта одобрил Украине четырехлетний кредит в размере 15,6 миллиарда долларов. Это самый большой займ для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны-участницы конфликта, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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