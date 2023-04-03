Украина получила от МВФ 2,7 миллиарда долларов в рамках нового кредита
3 апреля 202318:10
Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,7 миллиарда долларов в рамках новой программы финансирования, сообщил глава нацбанка страны Андрей Пышный. Его слова приводит РИА Новости.
«Это два миллиарда специальных прав заимствования, что равняется примерно 2,7 миллиарда долларов», - цитирует экономиста агентство.
МВФ 31 марта одобрил Украине четырехлетний кредит в размере 15,6 миллиарда долларов. Это самый большой займ для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны-участницы конфликта, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru