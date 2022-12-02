Всемирный банк заявил о предстоящем росте расходов на восстановление Украины

«Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют», — сказал он. Отмечается, что Всемирный банк выделил Украине 18 млрд долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.

Ранее Украина, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление в 349 млрд долларов.

Зеленский заявил, что к восстановлению Украины привлекают десятки стран-партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

