Всемирный банк заявил о предстоящем росте расходов на восстановление Украины
Прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения, сообщает Reuters со ссылкой на главу Всемирного банка Дэвида Малпасса.
«Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют», — сказал он. Отмечается, что Всемирный банк выделил Украине 18 млрд долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.
Ранее Украина, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление в 349 млрд долларов.
Зеленский заявил, что к восстановлению Украины привлекают десятки стран-партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Всемирный банк заявил о предстоящем росте расходов на восстановление Украины
- СМИ: ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в 500 тысяч долларов
- Украина: с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тысяч человек
- СМИ: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России
- Расследуется дело после смерти ребенка в результате возгорания автомобиля в Волгограде
- Макрон оценил сроки переговоров Москвы и Киева
- На Украине призвали уничтожить Россию
- Макрон заявил, что Париж и Вашингтон продолжат поддерживать Украину
- Сборная Японии сенсационно разгромила Испанию на ЧМ-2022
- В Швеции назвали еще одну версию подрывов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru