Всемирный банк заявил о предстоящем росте расходов на восстановление Украины

Прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения, сообщает Reuters со ссылкой на главу Всемирного банка Дэвида Малпасса.

«Более триллиона». Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

«Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют», — сказал он. Отмечается, что Всемирный банк выделил Украине 18 млрд долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.

Ранее Украина, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление в 349 млрд долларов.

Зеленский заявил, что к восстановлению Украины привлекают десятки стран-партнёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Всемирный БанкУкраина
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