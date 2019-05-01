Всемирный банк дал Украине 50 лет, чтобы догнать Польшу по благосостоянию

Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран Восточной Европы. Таковы выводы Всемирного банка, обнародованные в специальном докладе.

В документе говорится, что темпы роста украинской экономики остаются слишком низкими для того, чтобы догнать по этому показателю соседние европейские страны. При этом отмечается, что после кризиса 2014–2015 годов на Украине снова отмечен рост экономики, передает Ura.ru.

В докладе также отмечается, что уровень бедности на Украине в настоящее время выше докризисного. ВВП на душу населения по паритету покупательской способности примерно в три раза ниже, чем в Польше. Эксперты считают, что если темпы экономики будут будут такими же, как сейчас, то Киеву потребуется не менее 50 лет, чтобы догнать уровень благосостояния Польши, сообщают argumenti.ru.

По мнению специалистов Всемирного банка, росту украинской экономики мешают незавершенные реформы, что ведет к низкой производительности, серьезной зависимости от экспорта товаров, недостатку прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику.

Ранее экономисты оценили в беседе с НСН перспективы сотрудничества нового президента Украины с Международным валютным фондом.

