Репрессии против украинцев во «ВКонтакте» назвали сигналом для НАТО
Украинцы спокойно обходят запреты на использование российских сетей, поэтому такие ограничения имеют скорее символическое значение, считают опрощенные НСН украинские политологи.
Всех украинских пользователей российских ресурсов, которые запрещены на территории Ураины, будут ставить на учет. В случае распространения российского контента у таких украинцев будут проблемы с полицией, предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что жители Украины найдут способ обходить запреты.
«Это логическое продолжение линии на полное уничтожение любых контактов с Россией. И пока более или менее у них это получается, но не быстро. Я считаю, что эти обещания вряд ли станут серьезной реальностью. Миллионы людей обходят все ограничения и дальше будут обходить. Поэтому не стоит придавать этому большого значения. Это только еще один аргумент к тому, что на такой высокой должности у нас находится некомпетентный человек по фамилии Данилов, он плохо соображает и совершенно не соответствует этой должности. К тому же он природный русофоб», - сказал Погребинский.
При этом он отметил, что все недовольство украинского населения отображается «в рейтингах, которые падают у власти, но ожидать какие-то массовые протесты из-за запретов не приходится».
В свою очередь политолог Олег Соскин в беседе с НСН подчеркнул, что украинское общество не реагирует на ограничения с российскими ресурсами.
«Это всем вообще по барабану. Все приспособились, спокойно все запреты эти обходятся, никто внимания не обращает. Кому надо, тот будет пользоваться, смотреть и контактировать. Это просто демонстрационный посыл со стороны Зеленского. Зеленский становится украинским ультранационалистом, я бы сказал», - пояснил позицию Соскин.
По его словам, такого рода запреты направлены на «эскалацию напряжения» и демонстрацию «НАТО и военным, которые дают оружие Украине, что страна готова жестко противодействовать Путину».
«Также показывается украинскому обществу перед местными выборами, куда будут идти приоритеты. Например, западная Украина очень жестко настроена к Российской Федерации, как и центральная. А здесь нужно дать понять восточной Украине, что будет более жесткая антикремлевская линия», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Украина «семимильными шагами идет к строительству полицейского государства» - несмотря на то, что «киевскими властями беззастенчиво декларируется приверженность европейским ценностям и принципам».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях
- Армения пожаловалась в ОДКБ
- Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V»
- Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
- «Не за горами». Собянин рассказал о жестких ограничениях в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru