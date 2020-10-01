Репрессии против украинцев во «ВКонтакте» назвали сигналом для НАТО

Всех украинских пользователей российских ресурсов, которые запрещены на территории Ураины, будут ставить на учет. В случае распространения российского контента у таких украинцев будут проблемы с полицией, предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что жители Украины найдут способ обходить запреты.

«Это логическое продолжение линии на полное уничтожение любых контактов с Россией. И пока более или менее у них это получается, но не быстро. Я считаю, что эти обещания вряд ли станут серьезной реальностью. Миллионы людей обходят все ограничения и дальше будут обходить. Поэтому не стоит придавать этому большого значения. Это только еще один аргумент к тому, что на такой высокой должности у нас находится некомпетентный человек по фамилии Данилов, он плохо соображает и совершенно не соответствует этой должности. К тому же он природный русофоб», - сказал Погребинский.

При этом он отметил, что все недовольство украинского населения отображается «в рейтингах, которые падают у власти, но ожидать какие-то массовые протесты из-за запретов не приходится».

В свою очередь политолог Олег Соскин в беседе с НСН подчеркнул, что украинское общество не реагирует на ограничения с российскими ресурсами.

«Это всем вообще по барабану. Все приспособились, спокойно все запреты эти обходятся, никто внимания не обращает. Кому надо, тот будет пользоваться, смотреть и контактировать. Это просто демонстрационный посыл со стороны Зеленского. Зеленский становится украинским ультранационалистом, я бы сказал», - пояснил позицию Соскин.