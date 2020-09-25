Украина заблокирует приложение «ВКонтакте» с помощью зарубежных специалистов

Украинские технические специалисты при участии зарубежных коллег работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению «ВКонтакте» на территории страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как отметили в СНБО, мобильное приложение «ВКонтакте» на Украине стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов – это позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению, пишут Известия.

Украинцы попросили Зеленского разблокировать «Яндекс» и «ВКонтакте»

Напомним, 14 мая Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских социальных сетей. Ограничения затронули, в частности, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компании и сервисы «Яндекс», Mail.ru и «1С», антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ жителям страны к этим ресурсам.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиБлокировкаУкраина"ВКонтакте"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры