Украина заблокирует приложение «ВКонтакте» с помощью зарубежных специалистов

Украинские технические специалисты при участии зарубежных коллег работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению «ВКонтакте» на территории страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как отметили в СНБО, мобильное приложение «ВКонтакте» на Украине стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов – это позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению, пишут Известия.