МИД РФ оценил планы Украины поставить на учет всех пользователей соцсети «ВКонтакте»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что Украина идет семимильными шагами к построению полицейского государства.

«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее просто назвать невозможно. При этом киевскими властями беззастенчиво декларируется приверженность европейским ценностям и принципам», - сказала Захарова на брифинге.

Социальная сеть «ВКонтакте» 12 сентября на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчиками улучшена работа прокси-сервера в мобильном приложении, и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.