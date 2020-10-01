МИД РФ оценил планы Украины поставить на учет всех пользователей соцсети «ВКонтакте»

Российский МИД оценил планы Украины поставить на учет всех пользователей соцсети «ВКонтакте», передает РИА Новости.

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине будут отслеживаться правоохранительными органами, и ставиться на учет. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Ранее он рассказал, что технические специалисты на Украине совместно с зарубежными коллегами работают над тем, чтобы доступ к мобильному приложению соцсеть на территории страны заблокировать в ближайшее время.

Полную блокировку «ВКонтакте» на Украине назвали невозможной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что Украина идет семимильными шагами к построению полицейского государства.

«Украина просто семимильными шагами идет к строительству полицейского государства, иначе происходящее просто назвать невозможно. При этом киевскими властями беззастенчиво декларируется приверженность европейским ценностям и принципам», - сказала Захарова на брифинге.

Социальная сеть «ВКонтакте» 12 сентября на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчиками улучшена работа прокси-сервера в мобильном приложении, и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.

Пользователей «ВКонтакте» на Украине поставят на учет

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая продлил на три года санкции против российских социальных сетей. Ограничения, в частности, затронули «ВКонтакте» и «Одноклассники». А в январе этого года на официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой возобновить на Украине работу российских «информационно-развлекательных ресурсов». Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВконтактеУкраинаМИД РФМария Захарова
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