ВС ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

По его словам, в такой ситуации самый эффективный метод уничтожения баллистических ракет – «на старте, там, где они расположены».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с лидером США Джо Байденом заявил, что ракетные удары со стороны российских войск вывели из строя 50% украинской инфраструктуры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

