ВС ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не могут сбивать баллистические ракеты. Об этом сообщила украинская газета «Вести.ua» со ссылкой на заявление представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

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По его словам, в такой ситуации самый эффективный метод уничтожения баллистических ракет – «на старте, там, где они расположены».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с лидером США Джо Байденом заявил, что ракетные удары со стороны российских войск вывели из строя 50% украинской инфраструктуры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПВО
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