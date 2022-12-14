ВС России взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР

Вооруженные силы России на Донецком направлении за прошедшие сутки взяли под контроль основную часть Водяного. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Одессу и Чернигов необходимо взять под контроль российских сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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