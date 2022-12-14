ВС России взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
14 декабря 202214:55
Вооруженные силы России на Донецком направлении за прошедшие сутки взяли под контроль основную часть Водяного. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Одессу и Чернигов необходимо взять под контроль российских сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru